Эксперт Краснянская рассказала, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск в 2022 году

При выборе месяца для отпуска сперва следует определиться, какую выгоду работник хочет получить от отдыха. Если нужны деньги, то стоит обратить внимание на месяцы, в которых больше всего рабочих дней. Об этом рассказала руководитель HR-службы юридической группы "Яковлев и партнёры" Светлана Краснянская.

Эксперт уточнила, что в 2022 году следует выбирать март, сентябрь, декабрь, в которых 22 рабочих дня, а также август — 23 рабочих дня.

"Если же работники не боятся потерять в деньгах, а хотят подольше отдохнуть, то можно присоединить отпуск к праздничным дням. При этом следует учитывать, что, если отпуск выпадает на праздничный день, работник отдыхает дольше обычного, но выплаты не увеличиваются", — отметила Краснянская в беседе с агентством "Прайм".