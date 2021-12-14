Глава Пентагона Остин назвал Литву маяком демократии и пообещал укрепить её армию
Министр обороны США анонсировал подписание между Вашингтоном и Вильнюсом соглашения о "взаимных оборонных закупках".
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото © ТАСС / Zuma
США и Литва будут продолжать сотрудничество для укрепления вооружённых сил прибалтийской страны. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече со своим прибалтийским коллегой Арвидасом Анушаускасом.
"Литва стала маяком демократии в регионе, это включает в себя приём изгнанных российских и белорусских лидеров оппозиции... Мы понимаем, с какими вызовами вы сталкиваетесь", — приводит слова Остина пресс-служба Пентагона.
Также руководитель Минобороны США поблагодарил Вильнюс за твёрдую позицию в отношении Китая. Напомним, ранее в Литве открылось представительство Тайваня, что вызвало негодование КНР.
Остин анонсировал подписание между США и Литвой соглашения о "взаимных оборонных закупках. По его словам, это позволит "улучшить условия приобретения оборонной продукции и повысить оперативную совместимость вооружённых сил" двух стран.
Комментариев: 0