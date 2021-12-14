НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Пентагона Остин назвал Литву маяком демократии и пообещал укрепить её армию

Министр обороны США анонсировал подписание между Вашингтоном и Вильнюсом соглашения о "взаимных оборонных закупках".

14 декабря, 04:04

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото © ТАСС / Zuma

США и Литва будут продолжать сотрудничество для укрепления вооружённых сил прибалтийской страны. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече со своим прибалтийским коллегой Арвидасом Анушаускасом.

"Литва стала маяком демократии в регионе, это включает в себя приём изгнанных российских и белорусских лидеров оппозиции... Мы понимаем, с какими вызовами вы сталкиваетесь", — приводит слова Остина пресс-служба Пентагона.

Захарова предупредила Литву о последствиях хамства и враждебности к России

Захарова предупредила Литву о последствиях хамства и враждебности к России

Также руководитель Минобороны США поблагодарил Вильнюс за твёрдую позицию в отношении Китая. Напомним, ранее в Литве открылось представительство Тайваня, что вызвало негодование КНР.

Остин анонсировал подписание между США и Литвой соглашения о "взаимных оборонных закупках. По его словам, это позволит "улучшить условия приобретения оборонной продукции и повысить оперативную совместимость вооружённых сил" двух стран.

Экс-премьер Литвы Кубилюс назвал способ давления на Лукашенко

Экс-премьер Литвы Кубилюс назвал способ давления на Лукашенко

А ранее глава Пентагона выступил против "красных линий" для России по Украине.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1