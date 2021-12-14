Глава Пентагона Остин назвал Литву маяком демократии и пообещал укрепить её армию

США и Литва будут продолжать сотрудничество для укрепления вооружённых сил прибалтийской страны. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече со своим прибалтийским коллегой Арвидасом Анушаускасом.

"Литва стала маяком демократии в регионе, это включает в себя приём изгнанных российских и белорусских лидеров оппозиции... Мы понимаем, с какими вызовами вы сталкиваетесь", — приводит слова Остина пресс-служба Пентагона.

Также руководитель Минобороны США поблагодарил Вильнюс за твёрдую позицию в отношении Китая. Напомним, ранее в Литве открылось представительство Тайваня, что вызвало негодование КНР.