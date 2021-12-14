Иммунолог Крючков оценил эффективность масок при омикрон-штамме ковида

"Вирусовыделение на единицу времени больше у "дельты" и "омикрона"... Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска. Поэтому да, с "омикроном" и "дельтой" всё-таки похуже маски работают. Особенно с "омикроном", — приводит слова Крючкова Ura.ru.