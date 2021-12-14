Иммунолог Крючков оценил эффективность масок при омикрон-штамме ковида
По его словам, вирусовыделение на единицу времени у этого варианта коронавируса, как и у "дельты", больше.
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Штаммы коронавируса "дельта" и "омикрон" снижают эффективность защитных масок, так как при них человек выделяет больше вирусных частиц. Такое мнение высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Вирусовыделение на единицу времени больше у "дельты" и "омикрона"... Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска. Поэтому да, с "омикроном" и "дельтой" всё-таки похуже маски работают. Особенно с "омикроном", — приводит слова Крючкова Ura.ru.
В свою очередь, инфекционист Татьяна Чаленко отметила, что маски всё равно играют свою роль, это преграда. По словам медика, можно долго дискутировать на эту тему, но "когда у тебя входные ворота закрыты, то вирусная нагрузка, даже если она тебя окружает, минимальная".
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что конструкция вакцины против омикрон-штамма ковида уже собрана. Также учёный озвучил сроки проверки эффективности препарата против нового варианта коронавируса.
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