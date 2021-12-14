В Приангарье охотники подстрелили пожарных в лесу, перепутав их снегоход с волком

Как уточняется, семеро мужчин поехали на охоту в тайгу. Уже в вечернее время они, будучи нетрезвыми, вооружились карабинами и отправились в чащу, где заметили на снегу волчьи следы.

По данным телеграм-канала, один из охотников искал хищника с помощью тепловизора. В какой-то момент ему привиделся зверь — и он несколько раз выстрелил в его сторону. После этого охотники побежали за добычей, однако обнаружили лишь троих пожарных, которые тоже приехали на охоту. Одного из них пуля не задела, а вот двух других с огнестрельными ранениями доставили в больницу.