В Приангарье охотники подстрелили пожарных в лесу, перепутав их снегоход с волком
Одного из спасателей пуля не задела, а вот двух других с огнестрельными ранениями доставили в больницу.
Фото © Pixabay
В Иркутской области охотники подстрелили пожарных в лесу, перепутав их снегоход с волком. Об этом пишет телеграм-канал Babr Mash. Инцидент произошёл в Тулунском районе.
Как уточняется, семеро мужчин поехали на охоту в тайгу. Уже в вечернее время они, будучи нетрезвыми, вооружились карабинами и отправились в чащу, где заметили на снегу волчьи следы.
По данным телеграм-канала, один из охотников искал хищника с помощью тепловизора. В какой-то момент ему привиделся зверь — и он несколько раз выстрелил в его сторону. После этого охотники побежали за добычей, однако обнаружили лишь троих пожарных, которые тоже приехали на охоту. Одного из них пуля не задела, а вот двух других с огнестрельными ранениями доставили в больницу.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудник ГИБДД и судебный пристав попались на незаконной охоте в Калужской области. Компанию им составил безработный приятель. В ходе обысков правоохранители изъяли у задержанных ружьё, 41 патрон, сани и топор.
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