Meta купила товарный знак одноимённого американского банка за 60 млн долларов
Как пишет Reuters, данная сделка подчёркивает, насколько ценным стало имя Meta для IT-гиганта.
Логотип компании Meta. Фото © ТАСС / Zuma
Компания Meta Platforms Inc, которая является владельцем социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, приобрела товарный знак американского регионального банка Meta Financial Group. Сумма сделки составила 60 миллионов долларов.
Как сообщает Reuters, посредником выступила компания Beige Key LLC, владелец которой неизвестен.
"Beige Key является аффилированной с нами компанией, и мы действительно приобрели активы под этой торговой маркой", — подтвердил покупку представитель Meta Platforms.
Как пишет Reuters, данная сделка подчёркивает, насколько ценным стало имя Meta для IT-гиганта.
Напомним, в конце октября глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компания меняет название на Meta. Он представил новый логотип в виде синей ленты Мёбиуса и отметил, что юзерам Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов компании. Бизнесмен добавил, что теперь все продукты экосистемы объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь есть название, которое отражает масштабы этого.
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