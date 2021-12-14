Meta купила товарный знак одноимённого американского банка за 60 млн долларов

"Beige Key является аффилированной с нами компанией, и мы действительно приобрели активы под этой торговой маркой", — подтвердил покупку представитель Meta Platforms.

Напомним, в конце октября глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компания меняет название на Meta. Он представил новый логотип в виде синей ленты Мёбиуса и отметил, что юзерам Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов компании. Бизнесмен добавил, что теперь все продукты экосистемы объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь есть название, которое отражает масштабы этого.