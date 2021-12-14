НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Meta купила товарный знак одноимённого американского банка за 60 млн долларов

Как пишет Reuters, данная сделка подчёркивает, насколько ценным стало имя Meta для IT-гиганта.

14 декабря, 02:25

Логотип компании Meta. Фото © ТАСС / Zuma

Компания Meta Platforms Inc, которая является владельцем социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, приобрела товарный знак американского регионального банка Meta Financial Group. Сумма сделки составила 60 миллионов долларов.

Как сообщает Reuters, посредником выступила компания Beige Key LLC, владелец которой неизвестен.

В Бразилии оштрафовали Facebook на $1,9 млн за всемирный сбой

В Бразилии оштрафовали Facebook на $1,9 млн за всемирный сбой

"Beige Key является аффилированной с нами компанией, и мы действительно приобрели активы под этой торговой маркой", — подтвердил покупку представитель Meta Platforms.

Как пишет Reuters, данная сделка подчёркивает, насколько ценным стало имя Meta для IT-гиганта.

Напомним, в конце октября глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компания меняет название на Meta. Он представил новый логотип в виде синей ленты Мёбиуса и отметил, что юзерам Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов компании. Бизнесмен добавил, что теперь все продукты экосистемы объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь есть название, которое отражает масштабы этого.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1