Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку
Последним рабочим днём градоначальника станет 30 декабря.
Мэр Биробиджана Александр Головатый. © instagram / alexandr_golovatyi
Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на странице городской администрации в "Инстаграме".
"Александр Головатый досрочно оставляет пост главы муниципального образования "Город Биробиджан" ЕАО. Он написал заявление в городскую думу по собственному желанию", — говорится в сообщении.
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В администрации уточнили, что последний рабочий день Головатого — 30 декабря. До этой даты станет известно, кто будет исполнять обязанности градоначальника. Причины отставки Головатого не раскрываются.
Ранее стало известно, что в отставку подал мэр Белгорода Юрий Галдун. Чиновник объяснил, что решение об увольнении принял, потому что "кончился завод".
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