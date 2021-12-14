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Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку

Последним рабочим днём градоначальника станет 30 декабря.

14 декабря, 01:39
<p>Мэр Биробиджана Александр Головатый. © instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CV41n_gvfXq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexandr_golovatyi</a></p>

Мэр Биробиджана Александр Головатый. © instagram / alexandr_golovatyi

Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на странице городской администрации в "Инстаграме".

"Александр Головатый досрочно оставляет пост главы муниципального образования "Город Биробиджан" ЕАО. Он написал заявление в городскую думу по собственному желанию", — говорится в сообщении.

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В администрации уточнили, что последний рабочий день Головатого — 30 декабря. До этой даты станет известно, кто будет исполнять обязанности градоначальника. Причины отставки Головатого не раскрываются.

Ранее стало известно, что в отставку подал мэр Белгорода Юрий Галдун. Чиновник объяснил, что решение об увольнении принял, потому что "кончился завод".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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