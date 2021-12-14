Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на странице городской администрации в "Инстаграме".

"Александр Головатый досрочно оставляет пост главы муниципального образования "Город Биробиджан" ЕАО. Он написал заявление в городскую думу по собственному желанию", — говорится в сообщении.