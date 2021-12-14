В Туве более 70 детей из школы-интерната госпитализировали с признаками отравления

74 воспитанников республиканской школы-интерната в Кызыле госпитализировали с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Туве.

"По состоянию на 05:30 (01:30 мск) число госпитализированных увеличилось до 74 человек, по предварительным данным, диагноз — пищевое отравление. Состояние у детей удовлетворительное", — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что на территории учреждения вводится карантин.

Первые 33 заболевших ребёнка поступили в инфекционную больницу Кызыла в 19:05 мск 13 декабря. Тогда сообщалось, что у них ОРВИ.