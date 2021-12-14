В Туве более 70 детей из школы-интерната госпитализировали с признаками отравления
Их состояние оценивается как удовлетворительное. В самом образовательном учреждении вводится карантин.
Машина скорой помощи © ТАСС / Валерий Шарифулин
74 воспитанников республиканской школы-интерната в Кызыле госпитализировали с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Туве.
"По состоянию на 05:30 (01:30 мск) число госпитализированных увеличилось до 74 человек, по предварительным данным, диагноз — пищевое отравление. Состояние у детей удовлетворительное", — отметили в ведомстве.
В МЧС добавили, что на территории учреждения вводится карантин.
Первые 33 заболевших ребёнка поступили в инфекционную больницу Кызыла в 19:05 мск 13 декабря. Тогда сообщалось, что у них ОРВИ.
Ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане девять человек отравились хлоркой в бассейне частного дома. Трое пострадавших в результате случившегося — дети 11, 14 и 16 лет. Они в больнице.
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