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Румыны четыре года воровали топливо у США на базе НАТО и оправдали кражу своей культурой

Сумма ущерба составила порядка двух миллионов долларов. В Бухаресте обвинили американцев в небрежности.

14 декабря, 00:34

Авиабаза НАТО Михаил Когэлничану. © ТАСС / Zuma

Пентагон подтвердил хищение топлива с авиабазы НАТО Михаил Когэлничану в Румынии. Именно отсюда взлетают самолёты-разведчики Североатлантического альянса, чтобы следить за Россией.

Отмечается, что подобные действия румынской стороны продолжались в течение четырёх лет, сумма ущерба составила порядка двух миллионов долларов. При этом министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в произошедшем сами Соединённые Штаты.

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"Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой", — отметил он.

Ранее эстонцы пожаловались на пьяных солдат НАТО, которых стошнило прямо в поезде. На конечной станции их уже ждала военная полиция.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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