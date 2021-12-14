Пентагон подтвердил хищение топлива с авиабазы НАТО Михаил Когэлничану в Румынии. Именно отсюда взлетают самолёты-разведчики Североатлантического альянса, чтобы следить за Россией.

Отмечается, что подобные действия румынской стороны продолжались в течение четырёх лет, сумма ущерба составила порядка двух миллионов долларов. При этом министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в произошедшем сами Соединённые Штаты.

"Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой", — отметил он.