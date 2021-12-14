МИД РФ планирует использовать искусственный интеллект для анализа внешней политики
Технологическим партнёром дипведомства в данном проекте выступит Институт системного программирования им. В.П. Иванникова (ИСП РАН). Кроме того, предполагается участие МГИМО.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
МИД России планирует в 2022 году создать концептуальный проект системы анализа big data с применением искусственного интеллекта в отношении внешнеполитической деятельности. Об этом рассказал спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин.
"По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения", — приводит слова Кирюшина РБК.
Технологическим партнёром МИД в данном проекте выступит Институт системного программирования им. В.П. Иванникова (ИСП РАН). Кроме того, предполагается, что в разработке примут участие студенты и преподаватели МГИМО. Кирюшин не уточнил, какие задачи будет решать система, подчеркнув, что во внешнеполитической деятельности их много. Также много и подразделений, нуждающихся в таких технологиях.
Старший эксперт Центра перспективных управленческих решений Олег Шакиров отметил, что другие страны уже применяют искусственный интеллект в дипломатической сфере. Так, США и Канада используют алгоритмические решения для скрининга визовых анкет, а Великобритания разработала модель для оценки распределения населения в развивающихся странах на основе анализа спутниковых снимков с помощью машинного зрения. Кроме того, по словам Шакирова, МИД Соединённого Королевства создал технологию, которая помогает проверять наличие чувствительной информации в документах перед их опубликованием.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект должен работать на благо человека, а не во вред. Также глава государства спрогнозировал прорыв в вооружениях благодаря искусственному интеллекту.
Комментариев: 0