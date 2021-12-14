МИД РФ планирует использовать искусственный интеллект для анализа внешней политики

МИД России планирует в 2022 году создать концептуальный проект системы анализа big data с применением искусственного интеллекта в отношении внешнеполитической деятельности. Об этом рассказал спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин.

"По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения", — приводит слова Кирюшина РБК.

Технологическим партнёром МИД в данном проекте выступит Институт системного программирования им. В.П. Иванникова (ИСП РАН). Кроме того, предполагается, что в разработке примут участие студенты и преподаватели МГИМО. Кирюшин не уточнил, какие задачи будет решать система, подчеркнув, что во внешнеполитической деятельности их много. Также много и подразделений, нуждающихся в таких технологиях.