Число случаев ковида в США превысило 50 миллионов

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 50 миллионов. Такие сведения приводит Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По состоянию на 01:30 мск вторника, 14 декабря, количество случаев ковида в Соединённых Штатах с начала пандемии достигло 50 062 033. При этом за всё время от инфекции скончалось более 798 тысяч заболевших.

Наихудшая ситуация с CoViD-19 в США фиксируется в штатах Калифорния и Аризона.