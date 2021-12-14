Минэнерго предложило снять запрет на продажу пива на АЗС

Минэнерго РФ предлагает обсудить идею снятия запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада "О ситуации на рынке нефтепродуктов", который ведомство направило премьер-министру Михаилу Мишустину.

Минэнерго рассчитывает, что данные меры позволят снизить операционные издержки бизнеса и улучшат показатели чистой прибыли.

"Центральным банком совместно с платёжными системами прорабатывается вопрос снижения стоимости услуг эквайринга на АЗС для снижения операционных издержек бизнеса и улучшения показателя чистой прибыли", — говорится в документе.

Продавать спиртное на АЗС запретили в 2012 году. С тех пор несколько раз обсуждалась идея снятия запрета. Противником этого всегда выступал Минздрав. По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова, идея торговли слабоалкогольными напитками, в частности пивом, на АЗС уже потеряла актуальность, ведь уровень алкоголизации страны ощутимо снижается.

"В крупных городах у покупателей нет проблем с приобретением спиртного, появление сетей алкомаркетов и магазинов разливного пива максимально приблизило торговлю к порогу каждого дома. Стимулов покупать пиво на АЗС по дороге достаточно мало. И к тому же непонятно, почему именно в слабоалкогольной продукции видят какую-то панацею для АЗС: товар не дефицитный и не такой высокомаржинальный", — отметил эксперт.

В свою очередь, глава Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что торговля спиртным повысит маржинальность АЗС.

"Снятие запрета — это дополнительно 30–40 копеек на литр бензина", — полагает специалист.