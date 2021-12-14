Житель Кентукки сыграл на рояле в разрушенном от торнадо доме и стал героем Сети. Видео © Twitter / cassandrawebbtv

Жительница американского штата Кентукки сняла на видео, как её брат играет на рояле в разрушенном в результате мощного торнадо доме. Ролик стал вирусным в соцсетях, его уже посмотрели сотни тысяч человек.

Видео сняла Уитни Браун. На кадрах её брат Джордан Бейз играет на музыкальном инструменте в доме без крыши. Собирая вещи, женщина услышала звуки рояля и решила запечатлеть происходящее на видео. Инструмент, к слову, тоже пострадал: в него попала вода и повылетали некоторые клавиши.

"Джордан сидел за роялем и играл мелодию Гейтера There’s Something About That Name ("В этом имени что-то есть"). Всё вокруг него было сломано", — написала Браун в соцсетях, прикрепив видео.