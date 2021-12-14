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Житель Кентукки сыграл на рояле в разрушенном от торнадо доме и стал героем Сети

По данным властей штата, в результате разгула стихии погибло не менее 74 человек. Ещё свыше 100 жителей числятся пропавшими без вести.

13 декабря, 23:16

Американец сыграл на рояле в разрушенном от торнадо доме. Кадр из видео © Twitter / cassandrawebbtv

Житель Кентукки сыграл на рояле в разрушенном от торнадо доме и стал героем Сети. Видео © Twitter / cassandrawebbtv

Жительница американского штата Кентукки сняла на видео, как её брат играет на рояле в разрушенном в результате мощного торнадо доме. Ролик стал вирусным в соцсетях, его уже посмотрели сотни тысяч человек.

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Видео сняла Уитни Браун. На кадрах её брат Джордан Бейз играет на музыкальном инструменте в доме без крыши. Собирая вещи, женщина услышала звуки рояля и решила запечатлеть происходящее на видео. Инструмент, к слову, тоже пострадал: в него попала вода и повылетали некоторые клавиши.

"Джордан сидел за роялем и играл мелодию Гейтера There’s Something About That Name ("В этом имени что-то есть"). Всё вокруг него было сломано", — написала Браун в соцсетях, прикрепив видео.

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В результате разрушительного торнадо в Кентукки, по предварительным данным, погибло 74 человека. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир. Хотя до этого он заявлял о 80 жертвах. Кроме того, ещё 109 человек числятся пропавшими без вести. По словам Бешира, власти ожидают, что число погибших ещё будет расти. Ранее он допускал, что количество жертв может быть больше ста.

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Напомним, 10 декабря на США обрушился сильный торнадо, который задел штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Теннесси и Кентукки. В последнем наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обвалилась крыша. А в Иллинойсе обрушился склад компании Amazon, погибло шесть человек.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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