Житель Кентукки сыграл на рояле в разрушенном от торнадо доме и стал героем Сети
По данным властей штата, в результате разгула стихии погибло не менее 74 человек. Ещё свыше 100 жителей числятся пропавшими без вести.
Американец сыграл на рояле в разрушенном от торнадо доме. Кадр из видео © Twitter / cassandrawebbtv
Житель Кентукки сыграл на рояле в разрушенном от торнадо доме и стал героем Сети. Видео © Twitter / cassandrawebbtv
Жительница американского штата Кентукки сняла на видео, как её брат играет на рояле в разрушенном в результате мощного торнадо доме. Ролик стал вирусным в соцсетях, его уже посмотрели сотни тысяч человек.
Видео сняла Уитни Браун. На кадрах её брат Джордан Бейз играет на музыкальном инструменте в доме без крыши. Собирая вещи, женщина услышала звуки рояля и решила запечатлеть происходящее на видео. Инструмент, к слову, тоже пострадал: в него попала вода и повылетали некоторые клавиши.
"Джордан сидел за роялем и играл мелодию Гейтера There’s Something About That Name ("В этом имени что-то есть"). Всё вокруг него было сломано", — написала Браун в соцсетях, прикрепив видео.
В результате разрушительного торнадо в Кентукки, по предварительным данным, погибло 74 человека. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир. Хотя до этого он заявлял о 80 жертвах. Кроме того, ещё 109 человек числятся пропавшими без вести. По словам Бешира, власти ожидают, что число погибших ещё будет расти. Ранее он допускал, что количество жертв может быть больше ста.
Напомним, 10 декабря на США обрушился сильный торнадо, который задел штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Теннесси и Кентукки. В последнем наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обвалилась крыша. А в Иллинойсе обрушился склад компании Amazon, погибло шесть человек.
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