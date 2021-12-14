Associated Press обвинило власти США в слежке за журналистами
По данным агентства, имя журналистки Марты Мендосы числилось в правительственных базах с отметкой "потенциальный конфиденциальный информатор".
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Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс обвинило Министерство внутренней безопасности США в применении секретных правительственных баз данных для слежки за журналистами.
По данным AP, имя журналистки Марты Мендосы числилось в базах с отметкой "потенциальный конфиденциальный информатор" во время правления Дональда Трампа. В связи с этим агентство потребовало у американских властей разъяснений.
"Это вопиющий пример того, как федеральное ведомство использует свои полномочия для проверки контактов журналистов. Хотя действия, приведённые в докладе генерального инспектора, были предприняты во время предыдущей администрации, эта практика описывалась как обычная", — заявила исполнительный редактор AP Джули Пейс.
Ранее СМИ сообщили, что специальное подразделение погранично-таможенной службы (CBP) США с целью расследования деятельности 20 американских журналистов пользовалось конфиденциальными правительственными базами данных, изначально предназначенными для отслеживания террористов.
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