Associated Press обвинило власти США в слежке за журналистами

Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс обвинило Министерство внутренней безопасности США в применении секретных правительственных баз данных для слежки за журналистами.

По данным AP, имя журналистки Марты Мендосы числилось в базах с отметкой "потенциальный конфиденциальный информатор" во время правления Дональда Трампа. В связи с этим агентство потребовало у американских властей разъяснений.

"Это вопиющий пример того, как федеральное ведомство использует свои полномочия для проверки контактов журналистов. Хотя действия, приведённые в докладе генерального инспектора, были предприняты во время предыдущей администрации, эта практика описывалась как обычная", — заявила исполнительный редактор AP Джули Пейс.