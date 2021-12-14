Основатель Pink Floyd Уотерс и актриса Сарандон выступили в Нью-Йорке в поддержку Ассанжа. Видео © Twitter / susansarandon

13 декабря возле консульства Великобритании в Нью-Йорке прошла акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек, в том числе музыкант группы Pink Floyd Роджер Уотерс, актриса Сьюзан Сарандон и сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон.

Как сообщает РИА "Новости", демонстранты принесли плакаты с лозунга "Освободите Ассанжа", "Нет экстрадиции", "Освободите Ассанжа и всех политических заключенных", "Журналистика - не преступление, а военные преступления - да", "Британским судом манипулирует правительство США".

"Нечто ужасное происходит в этой стране и в Великобритании", — отметил Уотерс, назвав Ассанжа абсолютно невиновным и одним из величайших людей и журналистов XXI века.

Сарандон усомнилась, что власти США прислушаются к призывам. По её мнению, апеллировать следует к журналистскому сообществу, так как на кону именно будущее прессы.

"Не думаю, что администрация показала хоть какую-то заинтересованность или мужество в том, что касается хоть каких-то вопросов демократии. Так много сфер, которые они полностью игнорировали", — подчеркнула артистка.

Напомним, 10 декабря лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Соединённым Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться его экстрадиции с момента задержания в 2019 году.