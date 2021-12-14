"Нет экстрадиции": Основатель Pink Floyd Уотерс и актриса Сарандон выступили в Нью-Йорке в поддержку Ассанжа
Музыкант отметил, что "нечто ужасное" происходит в Соединённых Штатах и в Великобритании.
Акция в Нью-Йорке в поддержку Джулиана Ассанжа. Кадр видео © Twitter / susansarandon
Основатель Pink Floyd Уотерс и актриса Сарандон выступили в Нью-Йорке в поддержку Ассанжа. Видео © Twitter / susansarandon
13 декабря возле консульства Великобритании в Нью-Йорке прошла акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек, в том числе музыкант группы Pink Floyd Роджер Уотерс, актриса Сьюзан Сарандон и сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон.
Как сообщает РИА "Новости", демонстранты принесли плакаты с лозунга "Освободите Ассанжа", "Нет экстрадиции", "Освободите Ассанжа и всех политических заключенных", "Журналистика - не преступление, а военные преступления - да", "Британским судом манипулирует правительство США".
"Нечто ужасное происходит в этой стране и в Великобритании", — отметил Уотерс, назвав Ассанжа абсолютно невиновным и одним из величайших людей и журналистов XXI века.
Сарандон усомнилась, что власти США прислушаются к призывам. По её мнению, апеллировать следует к журналистскому сообществу, так как на кону именно будущее прессы.
"Не думаю, что администрация показала хоть какую-то заинтересованность или мужество в том, что касается хоть каких-то вопросов демократии. Так много сфер, которые они полностью игнорировали", — подчеркнула артистка.
Напомним, 10 декабря лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Соединённым Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться его экстрадиции с момента задержания в 2019 году.
Слушания по делу о выдаче Ассанжа США проходили в Лондоне с начала сентября прошлого года. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Затем Ассанж долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании. Впоследствии его лишили убежища и заключили под стражу.
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