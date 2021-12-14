Почему у вас до сих пор нет новогоднего настроения и как это изменить прямо сейчас

Для начала надо бы разобраться, что есть новогоднее настроение... Надо, но это практически невозможно. У кого-то ожидание приближающихся каникул возникает во время походов по магазинам в поисках подарков, другие ловят ускользающее ощущение, подписывая открытки, третьи могут почувствовать праздник только под бой курантов. Но, похоже, с каждым годом людей, которые способны наслаждаться предновогодней порой, всё меньше, и вот почему.

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Во-первых, спасибо нужно сказать маркетологам. Немудрено, что перед 31 декабря продажи регулярно подскакивают до рекордных отметок за год. В попытках увеличить прибыль производители, торговые центры и интернет-магазины начинают активные промокампании с конца октября. Хэллоуинский декор на витринах тут же меняют на ёлочки. Так, уже за два месяца большинство начинает думать о том, сколько подарков нужно подготовить, денег потратить и тазов оливье "накрошить". Такие навязчивые мысли легко могут не только лишить новогоднего настроения, но и вызвать повышенную тревожность.

Во-вторых, физическая усталость дополняет эмоциональную. Если раньше мы бегали по магазинам за пару недель до Нового года, сейчас "забеги" за подарками больше похожи на марафоны, чем на стометровки. Возвращаясь домой из торговых центров, всё чаще думаешь, как бы восстановить силы, а не о грядущих праздниках.

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В-третьих, работа. И хоть всё вокруг кричит о том, что сейчас — "самое сказочное время в году", годовой отчёт сам себя не напишет. И, даже если вы работаете не в офисе, работы к концу года всё равно прибавится — считайте, закон экономики.

В-четвёртых, традиции. Пункт неоднозначный. С одной стороны, для многих из нас все сложившиеся за последний век традиции и есть главный источник новогоднего настроения. Кто-то и правда мечтает поскорее поставить ёлку, устроить застолье и с сожжённой бумажкой в бокале загадать желание на следующие 12 месяцев. Для других же все эти условности — оковы, которые не дают провести праздник так, как им это действительно хочется. Никаких тазов с салатами, доедать которые придётся ещё несколько дней, курантов и встреч с родственниками, с которыми из-под палки встречаешься только раз в год.

В-пятых, обманутые ожидания. В детстве Новый год и правда был волшебным праздником — Дед Мороз приносил подарки и разукрашивал окна ледяным узором, мама надевала своё лучшее платье и становилась самой красивой в мире... только вот ребёнок не замечал, что эта магия ложилась на плечи той самой мамы и других взрослых. Повзрослев, мы удивляемся, почему всё не так, как было раньше. Что ж, теперь уже некому устраивать чудо на 31 декабря. Всё — в наших руках.

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Возвращаем новогоднее волшебство

Мы уже разобрались, что в большинстве случаев новогоднее настроение — это что-то из детства. Чтобы вернуть праздник, попробуйте поговорить с вашим внутренним ребёнком. Спросите, чего бы вам хотелось. Какой-то подарок? — Подарите его себе сами. Своими руками сделать открытки близким? — Выделите на это время. Есть ещё пара советов.

Отмечайте так, как вы этого действительно хотите. Звучит просто, но на деле всё намного сложнее. Празднуя с семьёй, мы будем вынуждены придерживаться сложившихся традиций, даже если они нам не нравятся. Можно подумать о том, чтобы устроить свой праздник. Тогда главное — следить, что уже разобрались в желаниях, и случайно не сделать копию праздника родителей. Ещё одна идея — заведите собственные новогодние традиции и ритуалы. Может быть что угодно — письмо Деду Морозу или будущему себе, покупка новой ёлочной игрушки, которая бы отражала прошедший год, составление планов.

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