Иностранцы признали Даню Милохина одним из самых красивых людей на планете, не зная, чем он занимается

Парень из Оренбурга в очередной раз доказал, как далеко ушёл от жизни сироты, заслужив место в списке самых красивых людей. Вместе с ним за главное звание поборются такие знаменитости, как Человек-паук — Том Холланд, Капитан Америка — Крис Эванс, Брэдли Купер и многие другие. В список также вошли певцы, музыканты и актёры из различных стран, в том числе США, Великобритании, Индии и Южной Кореи.

Но если с карьерой у него всё складывается прекрасно, то о личной жизни такое сказать трудно. Даня провёл детство в детдоме, а потом, покинув его, едва сводил концы с концами. Биологических родителей парень не помнил и сейчас не слишком хочет с ними общаться, хотя теперь они изъявляют огромное желание, когда он богатый и знаменитый. С братом Ильёй, с которым они вместе росли в детдоме, отношения тоже напряжённые — тот пошёл по стопам младшенького и ударился в шоубиз, хоть и менее успешно. Зато он успел простить бросившую их мать и получить себе проблемы с наркотиками.