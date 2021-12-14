Иностранцы признали Даню Милохина одним из самых красивых людей на планете, не зная, чем он занимается
В список также вошли знаменитости из мира кино и музыки, в том числе корейской.
Ежегодно иностранный журнал TC Candler определяет топ-100 знаменитостей с выдающейся внешностью, не обращая внимания на деятельность, пол или национальность. И в 2021 году в этот список попал 20-летний тиктокер Даня Милохин.
Даня Милохин и Том Холланд. Фото © Instagram / tccandler
Парень из Оренбурга в очередной раз доказал, как далеко ушёл от жизни сироты, заслужив место в списке самых красивых людей. Вместе с ним за главное звание поборются такие знаменитости, как Человек-паук — Том Холланд, Капитан Америка — Крис Эванс, Брэдли Купер и многие другие. В список также вошли певцы, музыканты и актёры из различных стран, в том числе США, Великобритании, Индии и Южной Кореи.
Даня Милохин. Фото © Instagram / danya_milokhin и danya_milokhin
Даня Милохин сейчас является одним из самых популярных тиктокеров в России, он записывает треки с популярными звёздами (Тимати, Джиган, Николай Басков, Мумий Тролль, Maruv) и снимается в шоу "Ледниковый период" с Евгенией Медведевой. По версии Forbes Даня занял шестое место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров.
Но если с карьерой у него всё складывается прекрасно, то о личной жизни такое сказать трудно. Даня провёл детство в детдоме, а потом, покинув его, едва сводил концы с концами. Биологических родителей парень не помнил и сейчас не слишком хочет с ними общаться, хотя теперь они изъявляют огромное желание, когда он богатый и знаменитый. С братом Ильёй, с которым они вместе росли в детдоме, отношения тоже напряжённые — тот пошёл по стопам младшенького и ударился в шоубиз, хоть и менее успешно. Зато он успел простить бросившую их мать и получить себе проблемы с наркотиками.
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