Пять неожиданных приёмов, которые помогут легко просыпаться в эти окаянные дни
Оторвать себя от кровати кажется чем-то невыполнимым, но есть неочевидные решения.
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Определите, какой у вас хронотип
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Есть много классификаций хронотипов. В России самая популярная система деления — на "жаворонков", "сов" и нечто промежуточное ("голубей"). Система довольно примитивная, но её вполне хватит для таких целей. Для начала нужно понять, к какой группе принадлежите вы, и начать ложиться спать тогда, когда подсказывает организм, а не когда заканчиваются дела.
Ложитесь спать в одно и то же время
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Не важно, во сколько вы будете засыпать — в девять часов вечера или в два часа ночи, — но будет отлично привнести стабильность и сюда. Организм привыкнет к режиму, и уже скоро пробуждение даже в тёмное зимнее утро не будет казаться таким ужасающим.
Включите свет как можно раньше после пробуждения
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Наши "биологические часы" зависят от света, ведь это первый признак смены дня и ночи. Но, если солнца за окном нет, вполне подойдёт и искусственный источник света. Не обязательно покупать дорогие будильники с имитацией заката (впрочем, это тоже неплохой вариант) — достаточно включить прикроватный светильник, ну или свет во всей комнате, если встать нужно поскорее.
Дышите
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Иногда всё, что нужно человеку в минуту слабости, — это хороший заряд кислорода. Пробуждение в зиму — как раз тот случай. Клинический психолог Майкл Бреус уверяет: с утра нужно обязательно разбудить свою дыхательную систему, прежде чем пытаться будить себя. 15 глубоких вдохов, безусловно, помогут, отмечает Майкл.
Пейте воду
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Как отмечает Бреус, вода играет ключевую роль по утрам. За ночь наш организм теряет почти целый литр жидкости, и восполнение этого запаса позволит перезапустить все системы в организме: "Гидратация также стимулирует работу всех ваших систем, что помогает чувствовать себя более энергично". Но есть важный момент. Не стоит начинать утро с чашечки кофе — нужна именно вода либо другой напиток без кофеина.
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