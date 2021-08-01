Блогерша месяцами страдала от недосыпа и не смогла сдержать крик, увидев ночью, кто в этом виноват

Девушка несколько месяцев мучилась от недосыпа, хотя могла проводить в кровати по 12 часов. Пока врачи советовали "попить витаминок", реальные виновники продолжали жить рядом с ней.