Блогерша месяцами страдала от недосыпа и не смогла сдержать крик, увидев ночью, кто в этом виноват
Девушка несколько месяцев мучилась от недосыпа, хотя могла проводить в кровати по 12 часов. Пока врачи советовали "попить витаминок", реальные виновники продолжали жить рядом с ней.
Пользовательница "Тиктока" bargu_zina недавно поделилась историей, от которой у любого начнётся зуд. В один момент девушка начала замечать, что из неё словно высосали всю энергию. Длительный сон не помогал — к утру сил становилось ещё меньше. Попытки поставить себе диагноз по симптомам успехом не увенчались.
Когда bargu_zina обратилась к врачам, они посоветовали пациентке принимать витамины, однако ситуацию это не исправило. Но однажды посреди ночи она проснулась и поняла, кто был причиной её бед. Девушка обнаружила, что в её постели поселились клопы. Тогда всё встало на свои места. Россиянка сразу вспомнила и бессонные ночи, и едва заметное раздражение на коже, и кровавые подтеки на простынях, которые раньше она принимала за расчёсанные прыщи.
Тогда пришло время действовать. Ещё долго девушка пыталась избавиться от нежданных гостей, но те отчаянно сопротивлялись. Лишь спустя время блогерше посоветовали средство, которое расправилось с насекомыми, а вместе с этим вернуло ей нормальный сон.
Когда bargu_zina поделилась своей историей в "Тиктоке", видео стало вирусным. За несколько дней его посмотрели больше 300 тысяч раз. Судя по комментариям, у пользователей стало на одну фобию больше.
Они реально такие незаметные, что можно долго с ними жить и не палить?!!!😬 Плюс новая паранойя
Кто сейчас тоже заморочился и уже чувствует, как его кусают 😳
Хм, может, я уже четвёртый год не высыпаюсь из-за этого, может, в этом причина
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