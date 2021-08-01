НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Блогерша месяцами страдала от недосыпа и не смогла сдержать крик, увидев ночью, кто в этом виноват

Девушка несколько месяцев мучилась от недосыпа, хотя могла проводить в кровати по 12 часов. Пока врачи советовали "попить витаминок", реальные виновники продолжали жить рядом с ней.

1 августа, 14:00
5774

Кадры из видео © TikTok/bargu_zina

Пользовательница "Тиктока" bargu_zina недавно поделилась историей, от которой у любого начнётся зуд. В один момент девушка начала замечать, что из неё словно высосали всю энергию. Длительный сон не помогал — к утру сил становилось ещё меньше. Попытки поставить себе диагноз по симптомам успехом не увенчались.

Кадры из видео © TikTok/bargu_zina

Когда bargu_zina обратилась к врачам, они посоветовали пациентке принимать витамины, однако ситуацию это не исправило. Но однажды посреди ночи она проснулась и поняла, кто был причиной её бед. Девушка обнаружила, что в её постели поселились клопы. Тогда всё встало на свои места. Россиянка сразу вспомнила и бессонные ночи, и едва заметное раздражение на коже, и кровавые подтеки на простынях, которые раньше она принимала за расчёсанные прыщи.

Кадры из видео © TikTok/bargu_zina

Кадры из видео © TikTok/bargu_zina

Тогда пришло время действовать. Ещё долго девушка пыталась избавиться от нежданных гостей, но те отчаянно сопротивлялись. Лишь спустя время блогерше посоветовали средство, которое расправилось с насекомыми, а вместе с этим вернуло ей нормальный сон.

Когда bargu_zina поделилась своей историей в "Тиктоке", видео стало вирусным. За несколько дней его посмотрели больше 300 тысяч раз. Судя по комментариям, у пользователей стало на одну фобию больше.

Они реально такие незаметные, что можно долго с ними жить и не палить?!!!😬 Плюс новая паранойя

babka_posle_vkida

Кто сейчас тоже заморочился и уже чувствует, как его кусают 😳

nastasiya_clarke

Хм, может, я уже четвёртый год не высыпаюсь из-за этого, может, в этом причина

sashaminzhiryan

У стриптизёрши случился сердечный приступ из-за вирусного тиктока, который она решила повторить

У стриптизёрши случился сердечный приступ из-за вирусного тиктока, который она решила повторить

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Диетолог назвала продукты, которые не стоит употреблять на голодный желудок

сегодня в 16:10

На камчатский посёлок обрушился смерч из комаров-самцов

18 июля, 09:57

Показан первый кадр сериала по "Властелину колец", каждый сезон которого стоит 1$ млрд

сегодня в 21:26

Семья не смогла сдержать смех, увидев в соседней машине, как на ветру развевается собачья морда

сегодня в 14:51

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Новости партнеров

Layer 1