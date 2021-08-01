Сын только через 13 лет нашёл письмо от покойной мамы, которая предсказала его дальнейшую судьбу
Для мальчика её слова стали мощной мотивацией, после которой он решил помогать другим в осуществлении их мечты.
Ламар Робертс лишился мамы в четыре, после того как врачи диагностировали у неё онкологию. Мальчик всегда был высоким и спортивным и интересовался баскетболом. Но то, что нужно идти за своей мечтой, он понял только в 17 лет, когда нашёл письмо своей покойной мамы. Ещё 13 лет назад она знала, что её сыну предначертано стать баскетболистом, сообщает Mirror.
Когда ты станешь старше, займись баскетболом, сынок. Не забывай, что я люблю тебя, и будь добр к своей семье
Именно эти строки подтолкнули Ламара заняться баскетболом профессионально. Сейчас ему уже 28 лет, и он прошёл через Национальную лигу Англии и сейчас играет за "Лондонских львов". По словам спортсмена, только после письма мамы у него в голове появилась мысль "На что я трачу свою жизнь?".
Честно говоря, это было похоже на шторм, обрушившийся на меня. Я помню тот день, когда нашёл это письмо, я перечитывал его снова и снова
Помимо спорта Ламар занимается благотворительностью. Парень основал Фонд правильного развития, который облагораживает спортивные площадки в Лондоне. Ламар надеется, что их красочное оформление будет мотивировать людей двигаться только вперёд.
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