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Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа из атмосферы в топливо

По словам бизнесмена, этот проект может быть полезен для полётов на Марс, поскольку атмосфера Красной планеты в основном состоит как раз из CO2.

14 декабря, 01:55
<p>Илон Маск © ТАСС / DPA</p>

Илон Маск © ТАСС / DPA

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск сообщил о старте программы по выводу углекислого газа из атмосферы Земли и переработке его в ракетное топливо.

"SpaceX начинает программу по выводу углекислого газа из атмосферы и переработке его в ракетное топливо", — написал бизнесмен на своей странице в "Твиттере".

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Маск отметил, что реализация данной программы может быть полезна для полётов на Марс, поскольку его атмосфера в основном состоит как раз из углекислого газа. Ранее основатель SpaceX неоднократно заявлял о своих планах колонизации Красной планеты. Для полёта туда планируется использовать ракету Starship.

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А на прошлой неделе Илон Маск выполнил обещание и официально стал бездомным. Самый богатый человек мира продал свою виллу площадью 19 гектаров за 32 миллиона долларов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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