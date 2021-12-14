Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа из атмосферы в топливо
По словам бизнесмена, этот проект может быть полезен для полётов на Марс, поскольку атмосфера Красной планеты в основном состоит как раз из CO2.
Илон Маск © ТАСС / DPA
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск сообщил о старте программы по выводу углекислого газа из атмосферы Земли и переработке его в ракетное топливо.
"SpaceX начинает программу по выводу углекислого газа из атмосферы и переработке его в ракетное топливо", — написал бизнесмен на своей странице в "Твиттере".
Маск отметил, что реализация данной программы может быть полезна для полётов на Марс, поскольку его атмосфера в основном состоит как раз из углекислого газа. Ранее основатель SpaceX неоднократно заявлял о своих планах колонизации Красной планеты. Для полёта туда планируется использовать ракету Starship.
А на прошлой неделе Илон Маск выполнил обещание и официально стал бездомным. Самый богатый человек мира продал свою виллу площадью 19 гектаров за 32 миллиона долларов.
Комментариев: 0