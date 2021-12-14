Маркетолог Гвоздик назвал день, до которого нужно успеть купить новогодние подарки

Подарки к Новому году и Рождеству лучше покупать заранее, а именно до наступления "часа пик" в магазинах. В какой из дней количество покупателей становится больше в полтора-два раза, рассказал в эфире радио Sputnik маркетолог Олег Гвоздик.

"Если мы говорим о покупке подарков в магазине, то лучше всего это сделать до пятницы, 24 декабря. В этот день народ валом повалит в магазины — и покупателей, стоящих в очередях у касс, станет в полтора-два раза больше, чем обычно", — отметил эксперт.

Специалист добавил, что в онлайн-магазинах тоже есть "дедлайн", до наступления которого нужно заказать товары перед Новым годом. По мнению маркетолога, о заказе подарков на маркетплейсах стоит задуматься как минимум за три недели до нужной даты, ведь доставка может идти из другого города или даже из-за границы.