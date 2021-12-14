НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Маркетолог Гвоздик назвал день, до которого нужно успеть купить новогодние подарки

В "час пик" народ валом повалит в магазины, и покупателей, стоящих в очередях у касс, станет в полтора-два раза больше, чем обычно, отметил эксперт.

14 декабря, 02:53

Фото © Pixabay

Подарки к Новому году и Рождеству лучше покупать заранее, а именно до наступления "часа пик" в магазинах. В какой из дней количество покупателей становится больше в полтора-два раза, рассказал в эфире радио Sputnik маркетолог Олег Гвоздик.

"Если мы говорим о покупке подарков в магазине, то лучше всего это сделать до пятницы, 24 декабря. В этот день народ валом повалит в магазины — и покупателей, стоящих в очередях у касс, станет в полтора-два раза больше, чем обычно", — отметил эксперт.

Почему у вас до сих пор нет новогоднего настроения и как это изменить прямо сейчас

Почему у вас до сих пор нет новогоднего настроения и как это изменить прямо сейчас

Специалист добавил, что в онлайн-магазинах тоже есть "дедлайн", до наступления которого нужно заказать товары перед Новым годом. По мнению маркетолога, о заказе подарков на маркетплейсах стоит задуматься как минимум за три недели до нужной даты, ведь доставка может идти из другого города или даже из-за границы.

Эксперт по этикету Баранова перечислила худшие корпоративные подарки на Новый год

Эксперт по этикету Баранова перечислила худшие корпоративные подарки на Новый год

Ранее россияне рассказали о самых желанных подарках от Деда Мороза. Вопреки ожиданиям большая часть жителей страны мечтает получить от новогоднего волшебника нематериальные дары.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1