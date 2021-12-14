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Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что Украине хватит газа для отопительного сезона

По его словам, в Незалежной имеются проблемы с углём, но также есть возможность "подстраховывать электрогенерирующие предприятия".

14 декабря, 04:47

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа для прохождения зимнего периода.

"Сейчас у нас в хранилищах нормальный объём газа. Не должно быть проблем с прохождением зимы. Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям на Украине хватило газа", — сказал Витренко в эфире телеканала ICTV.

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По словам главы "Нафтогаза, на Украине имеются проблемы с углём, но также есть возможность "подстраховывать электрогенерирующие предприятия".

Не все на Украине столь оптимистичны, как Витренко. Так, экс-премьер страны Анатолий Кинах ранее заявил, что Киев не смог заполнить хранилища природным газом, что грозит обернуться серьёзными проблемами уже в январе-феврале. По его словам, сейчас в газохранилищах Незалежной топлива примерно на 30–40% меньше, чем должно быть по нормативам.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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