Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что Украине хватит газа для отопительного сезона

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа для прохождения зимнего периода.

"Сейчас у нас в хранилищах нормальный объём газа. Не должно быть проблем с прохождением зимы. Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям на Украине хватило газа", — сказал Витренко в эфире телеканала ICTV.

По словам главы "Нафтогаза, на Украине имеются проблемы с углём, но также есть возможность "подстраховывать электрогенерирующие предприятия".