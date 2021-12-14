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Нутрициолог Четверикова назвала вредную новогоднюю закуску, которая может влиять на геном

Кроме того, специалист отметила, что данный продукт содержит добавочную соль, а современный человек перебарщивает с этой специей.

14 декабря, 04:32

Фото © ТАСС / Мария Деркунская

Нутрициолог Анна Четверикова рассказала о популярной, но вредной новогодней закуске, которая может влиять даже на геном клетки. Речь идёт о шпротах.

По словам эксперта, многие думают, что шпроты — это отдельный вид рыбы. На самом деле это не так. В баночке со шпротами, как правило, находится каспийская тюлька, салака, молодь сельди и другая мелкая рыба. Это продукт копчения — сочетание термообработки и обработки древесным дымом, что значит — "очень вредно", отметила нутрициолог.

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"Шпроты могут содержать бензопирен (один из самых опасных канцерогенов), который может накапливаться в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки. При условии, что пользы в шпротах очень мало, так ещё у них и очень высокая калорийность — 363 ккал на 100 граммов, жиров — 32.4, а белков — 17.4", — приводит слова Четвериковой РИА "Новости".

Специалист добавила, что шпроты всегда содержат добавочную соль, а современный человек перебарщивает с этой специей. По словам врачей, суточная потребность в соли составляет пять граммов (одна чайная ложка). "Всё, что больше, — вредно и может привести к печальным последствиям", — заключила нутрициолог.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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