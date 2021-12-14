Иммунолог Крючков предсказал, когда закончится пандемия
По его словам, если бы не появился омикрон-штамм, то в России к концу мая 2022 года ситуация уже стабилизировалась бы.
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Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в стриме RT "Летучка" рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса. По его словам, до появления омикрон-штамма он прогнозировал стабилизацию ситуации с ковидом в России к концу мая 2022 года, а в мире — где-то до 2024 года.
"Что касается нынешнего прогноза, возможно, это ещё плюс сезон будет активного процесса в России. Но в любом случае это не десятилетия, это, ну, по сути дела, ещё пара-тройка лет", — сказал иммунолог.
А ранее Лайф рассказывал, что доктор медицинских наук спрогнозировал варианты окончания пандемии.
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