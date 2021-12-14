Иммунолог Крючков предсказал, когда закончится пандемия

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в стриме RT "Летучка" рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса. По его словам, до появления омикрон-штамма он прогнозировал стабилизацию ситуации с ковидом в России к концу мая 2022 года, а в мире — где-то до 2024 года.