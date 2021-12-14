Доктор Мясников объяснил, чем опасны резкие перепады давления

Игнорировать изменения своего давления не стоит. Чаще всего это признак развивающейся гипертонии, рассказал в эфире телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, происходят такие скачки из-за того, что рецепторы почек и барорецепторы ещё не адаптировались к новому уровню давления, свойственному при гипертонии. Поэтому сильно отличающиеся показания тонометра должны насторожить человека и стать поводом посетить врача. Особенно внимательно следует относиться к внезапной переменчивости давления людям, страдающим варикозом или сахарным диабетом.

"Лабильная начальная степень гипертонии — это уже сигнал, что надо заниматься собой. Аэробные физические нагрузки, снижение веса, диета, резкое ограничение соли, а может, уже и думать о таблетках", — советует Мясников.

При этом любые таблетки для регулирования уровня своего давления должен назначать только врач после обследования пациента, предупреждает Мясников. Самолечение ни к чему хорошему не приведёт и может стать источником новых проблем со здоровьем.