Российские военные следят за французским фрегатом "Овернь" в Чёрном море
Минобороны РФ организовало наблюдение за действиями судна, вооружённого управляемыми ракетами.
Фото © ТАСС / Виталий Невар
Черноморский флот РФ следит за действиями французского фрегата "Овернь", который зашёл в Чёрное море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Чёрного моря", — цитирует РИА "Новости" сообщение центра.
А в начале декабря в румынский порт Констанца зашёл ракетный эсминец США Arleigh Burke с запланированным ранее визитом. Корабль находится в Чёрном море с 25 ноября, он уже посетил болгарскую Варну.
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