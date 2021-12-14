Российские военные следят за французским фрегатом "Овернь" в Чёрном море

Черноморский флот РФ следит за действиями французского фрегата "Овернь", который зашёл в Чёрное море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Чёрного моря", — цитирует РИА "Новости" сообщение центра.