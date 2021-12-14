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В Калмыкии семеро мужчин похитили "невесту" и избили её родных

Девушке удалось позвонить своим близким и сообщить, что её держат силой в таборе "жениха" в Челябинске.

14 декабря, 07:13
<p>Похитители "невесты" в Калмыкии. © <a href="https://t.me/shot_shot/32688" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Похитители "невесты" в Калмыкии. © SHOT

В Калмыкии 20-летняя девушка отказалась выходить замуж за 15-летнего подростка, тогда его отец позвал друзей, они взяли ножи, дубинки, кастеты и отправились за "невестой". Ночью мужчины ворвались в дом, похитили девушку и избили её мать и брата.

Похищенная в Калмыкии девушка © SHOT

Похищенная в Калмыкии девушка © SHOT

Сейчас идут поиски пленницы. Родители опасаются, что над их дочерью могут надругаться — и тогда её никто больше не захочет взять замуж. По данным телеграм-канала SHOT, девушке удалось позвонить своим родным и сообщить, что её держат силой в таборе жениха в Челябинске. При этом проверяется версия, что невесту увезли с согласия родных, так как раньше похитители несколько недель жили в их доме. Установлено, что тогда свадьба не состоялась, так как семьи не смогли договориться о сумме выкупа.

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Ранее появилось видео штурма квартиры в Красногорске, где похититель держал в плену двух девушек. Во время обыска у подозреваемого нашли два пневматических пистолета, два пистолета Макарова, два автомата и три гранаты.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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