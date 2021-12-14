В Калмыкии семеро мужчин похитили "невесту" и избили её родных

В Калмыкии 20-летняя девушка отказалась выходить замуж за 15-летнего подростка, тогда его отец позвал друзей, они взяли ножи, дубинки, кастеты и отправились за "невестой". Ночью мужчины ворвались в дом, похитили девушку и избили её мать и брата.

Сейчас идут поиски пленницы. Родители опасаются, что над их дочерью могут надругаться — и тогда её никто больше не захочет взять замуж. По данным телеграм-канала SHOT, девушке удалось позвонить своим родным и сообщить, что её держат силой в таборе жениха в Челябинске. При этом проверяется версия, что невесту увезли с согласия родных, так как раньше похитители несколько недель жили в их доме. Установлено, что тогда свадьба не состоялась, так как семьи не смогли договориться о сумме выкупа.