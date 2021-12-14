Собянин назвал Соловьёва выдающимся человеком отечественного искусства
По словам градоначальника, культовые картины мастера поднимали острые темы современности.
Сергей Соловьёв © Kinopoisk
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким известного кинорежиссёра и сценариста Сергея Соловьёва, который скончался на 78-м году жизни из-за проблем с сердцем.
По словам главы столицы, Соловьёв был не только выдающимся режиссёром, но и педагогом, который внёс большой вклад в развитие отечественного искусства.
"Творческое наследие мастера составляют десятки фильмов — от экранизации классики до культовых картин, поднимавших острые темы современности. В своих шедеврах Сергей Соловьёв зажёг множество ярких звёзд, открыл новые грани таланта признанных актёров. Светлая память о настоящем художнике и гражданине навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников", — говорится в телеграмме Собянина, опубликованной на официальном портале мэра Москвы.
Смерть сына, измены жён, неизлечимая болезнь: Почему жизнь Сергея Соловьёва так похожа на фильм-драму
Напомним, о смерти создателя таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", стало известно вчера. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Напомним, что год назад у Соловьёва случился ишемический инсульт. Здоровье режиссёра подорвало горе: в 2018 году он потерял сына. 43-летний Дмитрий Соловьёв умер в отделении реанимации острых эндотоксикозов из-за заболевания поджелудочной железы. Он был известен по ролям в фильмах своего отца "Нежный возраст", "Анна Каренина" и "Дом под звёздным небом".
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