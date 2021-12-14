Собянин назвал Соловьёва выдающимся человеком отечественного искусства

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким известного кинорежиссёра и сценариста Сергея Соловьёва, который скончался на 78-м году жизни из-за проблем с сердцем.

По словам главы столицы, Соловьёв был не только выдающимся режиссёром, но и педагогом, который внёс большой вклад в развитие отечественного искусства.