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Собянин назвал Соловьёва выдающимся человеком отечественного искусства

По словам градоначальника, культовые картины мастера поднимали острые темы современности.

14 декабря, 06:33

Сергей Соловьёв © Kinopoisk

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким известного кинорежиссёра и сценариста Сергея Соловьёва, который скончался на 78-м году жизни из-за проблем с сердцем.

По словам главы столицы, Соловьёв был не только выдающимся режиссёром, но и педагогом, который внёс большой вклад в развитие отечественного искусства.

"Творческое наследие мастера составляют десятки фильмов — от экранизации классики до культовых картин, поднимавших острые темы современности. В своих шедеврах Сергей Соловьёв зажёг множество ярких звёзд, открыл новые грани таланта признанных актёров. Светлая память о настоящем художнике и гражданине навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников", — говорится в телеграмме Собянина, опубликованной на официальном портале мэра Москвы.

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Напомним, о смерти создателя таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", стало известно вчера. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Напомним, что год назад у Соловьёва случился ишемический инсульт. Здоровье режиссёра подорвало горе: в 2018 году он потерял сына. 43-летний Дмитрий Соловьёв умер в отделении реанимации острых эндотоксикозов из-за заболевания поджелудочной железы. Он был известен по ролям в фильмах своего отца "Нежный возраст", "Анна Каренина" и "Дом под звёздным небом".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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