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ЕГЭ в России могут заменить на портфолио ученика

В Рособрнадзоре считают, что накопление школьных достижений — гораздо более лучшая мотивация.

14 декабря, 06:00
<p>© ТАСС / Юрий Смитюк </p>

© ТАСС / Юрий Смитюк

В России может появиться альтернатива единому государственному экзамену (ЕГЭ) в виде портфолио, которое будет учитываться при поступлении в вузы. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, сегодня достижения, которые зарабатывают школьники, никак не засчитываются высшими учебными заведениями, и это демотивирует подростков.

"Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтёрство, занятия спортом, творчеством", — рассказал Музаев, добавив, что это будет хорошей заменой ЕГЭ.

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Ранее популяризатор математики, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев заявил, что ЕГЭ стал главной проблемой и основным ударом по системе образования за 20 лет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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