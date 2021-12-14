ЕГЭ в России могут заменить на портфолио ученика

В России может появиться альтернатива единому государственному экзамену (ЕГЭ) в виде портфолио, которое будет учитываться при поступлении в вузы. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, сегодня достижения, которые зарабатывают школьники, никак не засчитываются высшими учебными заведениями, и это демотивирует подростков.

"Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтёрство, занятия спортом, творчеством", — рассказал Музаев, добавив, что это будет хорошей заменой ЕГЭ.