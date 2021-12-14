Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки до максимума с 2017 года
По мнению большинства экспертов, Банк России поднимет ставку на один процентный пункт — до 8,5%.
Здание Банка России на Неглинной улице © ТАСС / Гавриил Григоров
Совет директоров Центробанка РФ 17 декабря вновь поднимет ключевую ставку — на один процентный пункт (п.п.), с 7,5% до 8,5%. Такой прогноз даёт агентство Bloomberg и эксперты, опрошенные РБК.
Если ЦБ действительно поднимет ставку, то это станет уже седьмым подряд повышением с марта 2021 года. В последний раз ключевая ставка находилась на уровне 8,5% в 2017 году. Повышение сразу на один процентный пункт спрогнозировали 20 из 26 экспертов Bloomberg. При этом трое считают, что Банк России повысит ставку на 0,75 п.п. — до 8,25%. Ещё три специалиста дают прогноз до 8%.
Ранее глава Сбербанка Греф также предсказал седьмое подряд повышение ключевой ставки до конца года. По его словам, дальнейшая политика регулятора будет зависеть от мировой ситуации. И тем не менее подъём на один процентный пункт должен стать последним, надеется Греф.
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