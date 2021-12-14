Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки до максимума с 2017 года

Если ЦБ действительно поднимет ставку, то это станет уже седьмым подряд повышением с марта 2021 года. В последний раз ключевая ставка находилась на уровне 8,5% в 2017 году. Повышение сразу на один процентный пункт спрогнозировали 20 из 26 экспертов Bloomberg. При этом трое считают, что Банк России повысит ставку на 0,75 п.п. — до 8,25%. Ещё три специалиста дают прогноз до 8%.