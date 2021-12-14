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Девушка звезды фильма "Один дома" обвинила актёра в избиении и удушении

Всё произошло во время ссоры в отеле. Из-за конфликта пришлось вызвать полицию.

14 декабря, 05:14
<p>Коллаж © LIFE. Девин Рэтрей в 1990 году (слева), Девин Рэтрей сейчас (справа) © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BNF3wvMjEcp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">devinratray </a>и <a href="https://www.instagram.com/p/BYQqjSZAIcj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">devinratray</a></p>

Коллаж © LIFE. Девин Рэтрей в 1990 году (слева), Девин Рэтрей сейчас (справа) © Instagram / devinratray и devinratray

Американский актёр Девин Рэтрей, сыгравший Базза Маккалистера в фильме "Один дома", оказался в поле зрения полиции после ссоры с девушкой. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на свои источники.

Как уточняется, ранее артист сильно поругался со своей возлюбленной в отеле. Ссора была настолько громкой, что на место вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители посчитали ситуацию исчерпанной, когда подруга Рэтрея получила отдельный номер на ночь. Никаких арестов не производилось. Однако актёр и его пассия расстались.

Появились кадры с избитой дочерью Маши Распутиной, на которую напал брат

Появились кадры с избитой дочерью Маши Распутиной, на которую напал брат

Позднее стало известно, что девушка Рэтрея решила написать на своего бывшего заявление в полицию. Стражам порядка она заявила, что артист приставал к ней во время ссоры, душил её и закрывал ей рот рукой. Также девушка рассказала, что укусила Девина за руку, а он ударил её по лицу, после чего она убежала на лестничную клетку. Сейчас в этом деле разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что актриса "Стиляг" Инна Коляда оказалась в больнице после жестокого избиения. У артистки сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, но вот имя напавшего она назвать отказалась.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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