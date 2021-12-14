Девушка звезды фильма "Один дома" обвинила актёра в избиении и удушении

Американский актёр Девин Рэтрей, сыгравший Базза Маккалистера в фильме "Один дома", оказался в поле зрения полиции после ссоры с девушкой. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на свои источники.

Как уточняется, ранее артист сильно поругался со своей возлюбленной в отеле. Ссора была настолько громкой, что на место вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители посчитали ситуацию исчерпанной, когда подруга Рэтрея получила отдельный номер на ночь. Никаких арестов не производилось. Однако актёр и его пассия расстались.

Позднее стало известно, что девушка Рэтрея решила написать на своего бывшего заявление в полицию. Стражам порядка она заявила, что артист приставал к ней во время ссоры, душил её и закрывал ей рот рукой. Также девушка рассказала, что укусила Девина за руку, а он ударил её по лицу, после чего она убежала на лестничную клетку. Сейчас в этом деле разбираются правоохранители.