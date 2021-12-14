Более 30 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за мощного снегопада

В трёх московских аэропортах отменено или задерживается более 30 рейсов. Причина — сильный снегопад, обрушившийся на столицу утром 14 декабря.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 07:45 мск, во Внуково задержано пять рейсов, в Домодедово — девять, в Шереметьево — пять задержаны и 16 отменены.