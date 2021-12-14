Более 30 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за мощного снегопада
Также на дорогах столицы ожидаются сильные пробки. Согласно прогнозу Дептранса, к вечеру они могут достигнуть 8–9 баллов.
Архивное фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов
В трёх московских аэропортах отменено или задерживается более 30 рейсов. Причина — сильный снегопад, обрушившийся на столицу утром 14 декабря.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 07:45 мск, во Внуково задержано пять рейсов, в Домодедово — девять, в Шереметьево — пять задержаны и 16 отменены.
Ранее столичный Дептранс призвал москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях. Ведомство прогнозирует, что утром и днём пробки в столице составят 6–7 баллов, а к вечеру достигнут 8–9.
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