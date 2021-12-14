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Тимошенко сообщила, что Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения

По словам политика, искусственно созданный в стране энергетический кризис провоцирует колоссальный рост инфляции.

14 декабря, 05:07

Лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Фото © ТАСС / Zuma

Украина впервые за годы независимости оказалась на последнем месте в Европе по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения. Об этом заявила экс-премьер, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.

"Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения", отметила политик во время выступления в Верховной раде.

Тимошенко назвала виновников энергетического кризиса на Украине

Тимошенко назвала виновников энергетического кризиса на Украине

По словам Тимошенко, искусственно созданный в стране энергетический кризис провоцирует колоссальный рост инфляции, непосильной для населения, так как не происходит пересчёта зарплат, пенсий и социальных выплат.

Ранее экс-премьер Украины Кинах заявил, что уже в январе-феврале страна может получить серьёзные проблемы из-за дефицита газа. Сейчас в газохранилищах Незалежной топлива примерно на 30–40% меньше, чем должно быть по нормативам, отметил он. При этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко уверяет, что всё в порядке.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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