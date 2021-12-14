Тимошенко сообщила, что Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения
По словам политика, искусственно созданный в стране энергетический кризис провоцирует колоссальный рост инфляции.
Лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Фото © ТАСС / Zuma
Украина впервые за годы независимости оказалась на последнем месте в Европе по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения. Об этом заявила экс-премьер, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.
"Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения", — отметила политик во время выступления в Верховной раде.
По словам Тимошенко, искусственно созданный в стране энергетический кризис провоцирует колоссальный рост инфляции, непосильной для населения, так как не происходит пересчёта зарплат, пенсий и социальных выплат.
Ранее экс-премьер Украины Кинах заявил, что уже в январе-феврале страна может получить серьёзные проблемы из-за дефицита газа. Сейчас в газохранилищах Незалежной топлива примерно на 30–40% меньше, чем должно быть по нормативам, отметил он. При этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко уверяет, что всё в порядке.
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