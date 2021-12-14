Тимошенко сообщила, что Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения

Украина впервые за годы независимости оказалась на последнем месте в Европе по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения. Об этом заявила экс-премьер, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.

"Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения", — отметила политик во время выступления в Верховной раде.