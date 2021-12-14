Москву накрыл мощнейший за 32 года снегопад. © Instagram / nikolayt799, astronaut_up, maxim_anochin, arujan.kgz.1999, vlasyan93

Мощный снегопад, который обрушился на Москву минувшим вечером, оказался сильнейшим за последние 32 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, столичная метеостанция, расположенная на ВДНХ, зафиксировала 9 миллиметров осадков, а в центре города — 11 миллиметров. В последний раз в этот день подобный снегопад наблюдался в Москве в 1989 году, отметил синоптик.

"Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1989 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,9 мм", — рассказал Тишковец в своём инстаграме.

Метеоролог добавил, что всего за минувшую ночь в столичном регионе выпало 20% от всей месячной нормы осадков.