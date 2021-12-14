Зимняя сказка: Москву накрыл мощнейший за 32 года снегопад
По словам синоптиков, за ночь в столичном регионе выпало 20% месячной нормы осадков.
© Instagram / nikolayt799, astronaut_up, maxim_anochin, arujan.kgz.1999, vlasyan93
Москву накрыл мощнейший за 32 года снегопад. © Instagram / nikolayt799, astronaut_up, maxim_anochin, arujan.kgz.1999, vlasyan93
Мощный снегопад, который обрушился на Москву минувшим вечером, оказался сильнейшим за последние 32 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, столичная метеостанция, расположенная на ВДНХ, зафиксировала 9 миллиметров осадков, а в центре города — 11 миллиметров. В последний раз в этот день подобный снегопад наблюдался в Москве в 1989 году, отметил синоптик.
"Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1989 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,9 мм", — рассказал Тишковец в своём инстаграме.
Метеоролог добавил, что всего за минувшую ночь в столичном регионе выпало 20% от всей месячной нормы осадков.
В прошлый раз мощный снегопад накрыл Москву в начале декабря. Тогда в столице выпало почти 20% от всей месячной нормы, а в Подмосковье — и все 30%. Снегопад 7 декабря побил рекорды прошлых лет и стал самым мощным с 1949 года.
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