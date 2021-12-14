В Новосибирске прошла выкатка новейшего беспилотника "Охотник" с плоским соплом

В Новосибирске на авиационном заводе имени Чкалова прошла выкатка первого лётного образца российского ударного беспилотного бомбардировщика С-70 "Охотник". Мероприятие проходило под контролем замминистра обороны России Алексея Криворучко.

"Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету", — сообщил Криворучко журналистам.

Он также отметил, что новый беспилотник является высокоинтеллектуальной системой, в которой сконцентрированы передовые достижения отечественных оборонных предприятий. Все его комплектующие требуют испытаний, так как на рынке нет подходящих для него деталей. Новый экземпляр "Охотника" отличается плоским реактивным соплом, что снижает его радиолокационную заметность.