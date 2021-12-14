Российский рынок акций рухнул на открытии торгов, обновив минимум с марта

На фоне геополитических рисков и ухудшения экономической ситуации на внешних рынках российский рынок акций рухнул и обновил минимум с марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Во время ранней утренней сессии рублёвый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) упал с 3618 пунктов до 3352 пунктов — более чем на 4,9%. Также в ходе торгов акции АФК "Система" падали на 9,9%, бумаги "Норникеля" — на 9,5%, НЛМК — на 9,2%. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent подешевела на 0,4% — до 74,1 доллара за баррель.