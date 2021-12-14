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Российский рынок акций рухнул на открытии торгов, обновив минимум с марта

Во время ранней утренней сессии рублёвый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) упал более чем на 4,9%.

14 декабря, 06:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На фоне геополитических рисков и ухудшения экономической ситуации на внешних рынках российский рынок акций рухнул и обновил минимум с марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Во время ранней утренней сессии рублёвый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) упал с 3618 пунктов до 3352 пунктов — более чем на 4,9%. Также в ходе торгов акции АФК "Система" падали на 9,9%, бумаги "Норникеля" — на 9,5%, НЛМК — на 9,2%. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent подешевела на 0,4% — до 74,1 доллара за баррель.

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Ранее Лайф писал о том, что 6 декабря стоимость фьючерсов нефти резко выросла на 5%. Вместе с тем поднялся и курс валют: доллар находился на уровне 74,23 рубля (+0,54%), а евро вырос на 0,55%, до 83,72 рубля.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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