"Один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о её местонахождении. Было принято решение ещё раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.