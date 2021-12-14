Мать уговорила сдаться: Сбежавшая с 23 млн кассирша "Альфа-банка" сама пришла в полицию
Сейчас с Анной Григорьевой, которую искали неделю, работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства.
Анна Григорьева © VK / "Плохие новости"
Кассира Анну Григорьеву, которая подозревается в хищении из отделения "Альфа-банка" в Ачинске 23 миллионов рублей, задержали. Полицейские раскрыли преступление благодаря содействию матери подозреваемой.
"Один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о её местонахождении. Было принято решение ещё раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сейчас Анна находится в отделе полиции, с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф сообщал, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили спустя четыре дня, 7 декабря, а сама Анна после кражи якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками. Соседи назвали сбежавшую с 23 млн кассиршу добрым и светлым человеком, а следствие ещё больше запутали её родственники — муж и племянник, — в чьих показаниях были нестыковки.
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