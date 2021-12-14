Путин 16 декабря встретится с президентом Монголии

Президент России Владимир Путин 16 декабря проведёт встречу со своим коллегой из Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

"16 декабря пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом", — говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудят состояние и перспективы развития стратегического партнёрства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.