Путин 16 декабря встретится с президентом Монголии
Лидеры обсудят вопросы двустороннего стратегического сотрудничества.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президент России Владимир Путин. © ТАСС / Михаил Климентьев, EPA / EDUARDO MUNOZ / POOL
Президент России Владимир Путин 16 декабря проведёт встречу со своим коллегой из Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.
"16 декабря пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом", — говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что лидеры обсудят состояние и перспективы развития стратегического партнёрства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.
Как сообщал Лайф, не так давно президент России Владимир Путин посещал с рабочим визитом Индию, где встретился с премьер-министром страны Нарендрой Моди.
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