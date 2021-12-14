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Путин 16 декабря встретится с президентом Монголии

Лидеры обсудят вопросы двустороннего стратегического сотрудничества.

14 декабря, 06:35
<p>Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президент России Владимир Путин. © ТАСС / Михаил Климентьев, EPA / EDUARDO MUNOZ / POOL </p>

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президент России Владимир Путин. © ТАСС / Михаил Климентьев, EPA / EDUARDO MUNOZ / POOL

Президент России Владимир Путин 16 декабря проведёт встречу со своим коллегой из Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

"16 декабря пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом", — говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудят состояние и перспективы развития стратегического партнёрства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

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Как сообщал Лайф, не так давно президент России Владимир Путин посещал с рабочим визитом Индию, где встретился с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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