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Жительница Приморья искала в соцсетях "киллера" для гуся, который жил в её квартире

В итоге несчастной птице улыбнулась удача: она не только осталась жива, но и переехала в новый дом.

14 декабря, 07:24
<p>© Pexels</p>

© Pexels

В Приморском крае женщина искала "киллера" для гуся, которого ей подарили к Новому году. Об этом пишет портал VladNews.

Необычный подарок жительница Уссурийска Наталья получила от знакомых за три недели до праздника. Казалось бы, гусь на новогоднем столе — гордость любой хозяйки. Но птица была не только не приготовлена, но и вполне себе жива, а новая обладательница гуся жила отнюдь не в частных владениях, а в обычном многоквартирном доме. За помощью Наталья обратилась в соцсети. Поскольку она цветовод-любитель, то и совета решила спросить у коллег по цеху.

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"Вы что, гуся в городской квартире держали?" — спросили её пользователи.

"Не держала, мне его привезли из деревни. Вручили с утра из Спасска подарок. Картошку, то-сё... И в мешке гусака, чтоб свежий был на праздник. Человек пожилой, он не сообразил, что мне его держать-то до Нового года негде! И я в гусях ничего не понимаю — чем кормить, чем поить? Отдам-ка я его взад, то есть обратно", — ответила Наталья.

В итоге пользователям соцсетей всё же удалось отговорить женщину отдавать подарок. Но и убить живого гуся Наталья не смогла. Она попыталась нанять в качестве "киллера" для новогоднего подарка "мужа на час", но тот попросил 300 рублей за "замочку" гуся. Поэтому женщина отказалась от "убийства". По её словам, история закончилась для птицы благополучно: гусь обрёл новый дом в частном секторе, где ему уже пообещали подобрать самку.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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