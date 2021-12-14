Диетолог Макиша перечислила лучшие продукты для завтрака зимой
Они обеспечат организм витамином D, наладят работу кишечника, а также укрепят иммунитет и нервную систему.
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Цельнозерновые каши, индейка и сыр — наилучшие составляющие здорового и полезного завтрака в зимний период. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
По словам специалиста, в крупах содержится большое количество магния и витамина группы В. Эти элементы способствуют укреплению нервной системы человека, что немаловажно в холодное время года.
"В зимнее время у нас сокращается выработка серотонина за счёт того, что организм начинает вырабатывать мелатонин и идёт конкуренция за источник сырья. Источником сырья для выработки этих гормонов является триптофан. Поэтому продукты, богатые триптофаном, хорошо добавить в завтрак", — рассказала врач.
По её словам, в этом случае наилучший эффект окажет мясо индейки или сыр. Причём важно, чтобы сыр был нежирный: в противном случае в нём будет много калорий. Также хорошим завтраком зимой могут послужить кисломолочные продукты и яйца, рассказала Макиша. Первые налаживают работу кишечника, а вторые обеспечивают организм витамином D.
Ранее врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, какие продукты, напротив, не стоит употреблять на завтрак.
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