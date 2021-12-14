Диетолог Макиша перечислила лучшие продукты для завтрака зимой

Цельнозерновые каши, индейка и сыр — наилучшие составляющие здорового и полезного завтрака в зимний период. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По словам специалиста, в крупах содержится большое количество магния и витамина группы В. Эти элементы способствуют укреплению нервной системы человека, что немаловажно в холодное время года.

"В зимнее время у нас сокращается выработка серотонина за счёт того, что организм начинает вырабатывать мелатонин и идёт конкуренция за источник сырья. Источником сырья для выработки этих гормонов является триптофан. Поэтому продукты, богатые триптофаном, хорошо добавить в завтрак", — рассказала врач.