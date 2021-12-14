За сутки в России выявили менее 29 000 новых случаев ковида
Сегодня по числу заболевших Москву обогнал Петербург, там за сутки выявили 1989 инфицированных, а в столице — 1976.
Фото © ТАСС / Пименов Роман
За сутки в России выявили 28 343 новых случая коронавируса, также зафиксировано 1145 летальных исходов и 34 084 выздоровевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Сегодня в пятёрке по заболеваемости Москву обогнал Петербург, там за сутки выявили 1989 инфицированных, а в столице — 1976. На третьем месте — Подмосковье (+1945), далее Краснодарский (+769) и Красноярский край (+703).
Статистика по заболевшим ковидом за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф
Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 10 074 797 заболевших, за весь период умерло 291 749 пациентов, выздоровело 8 804 000.
А ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса. По его словам, до появления омикрон-штамма он прогнозировал стабилизацию ситуации с ковидом в России к концу мая 2022 года, а в мире — где-то до 2024 года. Что касается нынешнего прогноза, то эксперт предсказывает ещё пару-тройку лет пандемии.
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