За сутки в России выявили менее 29 000 новых случаев ковида

За сутки в России выявили 28 343 новых случая коронавируса, также зафиксировано 1145 летальных исходов и 34 084 выздоровевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Сегодня в пятёрке по заболеваемости Москву обогнал Петербург, там за сутки выявили 1989 инфицированных, а в столице — 1976. На третьем месте — Подмосковье (+1945), далее Краснодарский (+769) и Красноярский край (+703).

Статистика по заболевшим ковидом за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 10 074 797 заболевших, за весь период умерло 291 749 пациентов, выздоровело 8 804 000.