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За сутки в России выявили менее 29 000 новых случаев ковида

Сегодня по числу заболевших Москву обогнал Петербург, там за сутки выявили 1989 инфицированных, а в столице — 1976.

14 декабря, 08:42

Фото © ТАСС / Пименов Роман

За сутки в России выявили 28 343 новых случая коронавируса, также зафиксировано 1145 летальных исходов и 34 084 выздоровевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Сегодня в пятёрке по заболеваемости Москву обогнал Петербург, там за сутки выявили 1989 инфицированных, а в столице — 1976. На третьем месте — Подмосковье (+1945), далее Краснодарский (+769) и Красноярский край (+703).

Статистика по заболевшим ковидом за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим ковидом за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 10 074 797 заболевших, за весь период умерло 291 749 пациентов, выздоровело 8 804 000.

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А ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса. По его словам, до появления омикрон-штамма он прогнозировал стабилизацию ситуации с ковидом в России к концу мая 2022 года, а в мире — где-то до 2024 года. Что касается нынешнего прогноза, то эксперт предсказывает ещё пару-тройку лет пандемии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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