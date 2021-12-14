В Туве "заражённый" туберкулёзом и ВИЧ плюнул в полицейского, а потом угнал служебное авто

В Туве задержанный плюнул в лицо полицейскому, после чего сообщил, что у него туберкулёз и ВИЧ. Как пишет телеграм-канал SHOT, пока блюститель порядка вытирался, хулиган угнал его машину.

Всё произошло в городе Кызыле. В полицию пришёл вызов о наркоманах, которые под окнами многоэтажки якобы заставляли кого-то употреблять запрещённые вещества. Однако приехавших на место правоохранителей встретил лишь один пьяный мужчина. Пока на него оформляли протокол о ложном вызове, неадекват плюнул в лицо полицейскому и тут же сообщил неприятное известие о том, что у него ВИЧ и туберкулёз.

Испугавшись, представитель власти тут же вышел из машины и начал вытираться снегом. В этот момент смекалистый мужчина прыгнул в авто и нажал на педаль газа. Помятую служебную "ниву" нашли позже, но за рулём уже никого не было. Впрочем, на следующий день хулиган сам явился в полицию и во всём сознался. Сейчас он под подпиской о невыезде.