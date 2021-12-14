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В Туве "заражённый" туберкулёзом и ВИЧ плюнул в полицейского, а потом угнал служебное авто

Впрочем, спустя сутки находчивый хулиган сам явился в участок и сознался в содеянном.

14 декабря, 08:51
<p>"Заразный" злоумышленник и служебный автомобиль, который он угнал © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

"Заразный" злоумышленник и служебный автомобиль, который он угнал © Telegram / SHOT

В Туве задержанный плюнул в лицо полицейскому, после чего сообщил, что у него туберкулёз и ВИЧ. Как пишет телеграм-канал SHOT, пока блюститель порядка вытирался, хулиган угнал его машину.

Всё произошло в городе Кызыле. В полицию пришёл вызов о наркоманах, которые под окнами многоэтажки якобы заставляли кого-то употреблять запрещённые вещества. Однако приехавших на место правоохранителей встретил лишь один пьяный мужчина. Пока на него оформляли протокол о ложном вызове, неадекват плюнул в лицо полицейскому и тут же сообщил неприятное известие о том, что у него ВИЧ и туберкулёз.

Испугавшись, представитель власти тут же вышел из машины и начал вытираться снегом. В этот момент смекалистый мужчина прыгнул в авто и нажал на педаль газа. Помятую служебную "ниву" нашли позже, но за рулём уже никого не было. Впрочем, на следующий день хулиган сам явился в полицию и во всём сознался. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Ранее Лайф писал, что в Дагестане водитель "Жигулей" прокатил на капоте сотрудника ДПС.

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На Алтае полицейский застрелил бывшего осуждённого, с прутом напавшего на его напарника

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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