Правительство РФ выделило более 12 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился о выделении более 12,2 миллиарда рублей из резервного фонда на повышение зарплаты бюджетников: учителей, врачей, преподавателей вузов, а также работников науки и культуры.

"Из выделенных средств более 2,9 миллиарда рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 миллиарда рублей — научных. Более 2,6 миллиарда рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 миллиарда рублей — учреждения культуры", — говорится в сообщении кабмина.

О том, что кабмин выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетников, Мишустин объявил 8 декабря. Кроме того, премьер поручил Минтруду и Минфину проследить, "чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым положены".