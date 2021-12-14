Правительство РФ выделило более 12 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников
Выделенные средства позволят обеспечить исполнение "майских указов" президента с учётом скорректированных прогнозов размера и темпа роста средней заработной платы в регионах.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился о выделении более 12,2 миллиарда рублей из резервного фонда на повышение зарплаты бюджетников: учителей, врачей, преподавателей вузов, а также работников науки и культуры.
"Из выделенных средств более 2,9 миллиарда рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 миллиарда рублей — научных. Более 2,6 миллиарда рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 миллиарда рублей — учреждения культуры", — говорится в сообщении кабмина.
О том, что кабмин выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетников, Мишустин объявил 8 декабря. Кроме того, премьер поручил Минтруду и Минфину проследить, "чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым положены".
При этом ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить дополнительные средства на повышение зарплаты отдельным категориям бюджетников.
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