Политолог Бальбек оценил раздумья США над отправкой солдат в Европу из-за Украины
По его словам, это всего лишь демонстрация своего "политического престижа", а не желание ввязаться в войну за Киев.
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Если США начнут наращивать свою военную группировку в Европе, то вряд ли причиной тому станет Украина. Такие действия американцев можно расценить как попытку реабилитировать свой авторитет перед партнёрами по НАТО, ведь в памяти последних ещё свежи воспоминания о позорном бегстве из Кабула. Так прокомментировал политолог Руслан Бальбек в разговоре с RT слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможной отправке военных в Европу, если ситуация на Украине обострится.
Реальной военной угрозы для России нет, уверен политолог. США преследуют собственные цели — укрепить "политический престиж" в Европе. А ввязываться в военные столкновения из-за Украины Вашингтон не собирается.
"Американские войска на границе с Россией и Белоруссией — это лучший показатель их "величия". Ну и чёткий сигнал Украине, мол, наша "красная линия" — это страны НАТО, а вы, если что, с русскими сами разбирайтесь. Впрочем, Белый дом ничем не рискует: они прекрасно знают, что никакого вторжения Россия не готовит, поэтому можно смело отправить солдат дебоширить в польских и прибалтийских городах", — пояснил эксперт.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США изучают идею отправки военных в Восточную Европу из-за Украины. По её утверждению, это решение уже находится "на столе".
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