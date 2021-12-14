Политолог Бальбек оценил раздумья США над отправкой солдат в Европу из-за Украины

Если США начнут наращивать свою военную группировку в Европе, то вряд ли причиной тому станет Украина. Такие действия американцев можно расценить как попытку реабилитировать свой авторитет перед партнёрами по НАТО, ведь в памяти последних ещё свежи воспоминания о позорном бегстве из Кабула. Так прокомментировал политолог Руслан Бальбек в разговоре с RT слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможной отправке военных в Европу, если ситуация на Украине обострится.

Реальной военной угрозы для России нет, уверен политолог. США преследуют собственные цели — укрепить "политический престиж" в Европе. А ввязываться в военные столкновения из-за Украины Вашингтон не собирается.

"Американские войска на границе с Россией и Белоруссией — это лучший показатель их "величия". Ну и чёткий сигнал Украине, мол, наша "красная линия" — это страны НАТО, а вы, если что, с русскими сами разбирайтесь. Впрочем, Белый дом ничем не рискует: они прекрасно знают, что никакого вторжения Россия не готовит, поэтому можно смело отправить солдат дебоширить в польских и прибалтийских городах", — пояснил эксперт.