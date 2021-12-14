В якутском Верхоянске официально зарегистрировали рекордную для Арктики жару

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала температуру в +38 градусов, зафиксированную 20 июня 2020 года в российском якутском городе Верхоянске, рекордно высокой для Арктики. Соответствующая запись была внесена в архив данных об экстремальных метеорологических и климатических явлениях.

В 2020 году в течение большей части лета температура воздуха в арктической части Сибири превышала норму на десять градусов, отмечается на официальном сайте ВМО. По мнению экологов, это привело к разрушительным пожарам и масштабным потерям льда. Учёные напоминают, что в Арктике проблема потепления стоит наиболее остро, чем в других регионах планеты.