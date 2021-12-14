НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Режиссёра Сергея Соловьёва похоронят на Троекуровском кладбище

О смерти мастера отечественного кинематографа стало известно накануне.

14 декабря, 09:03
<p>Режиссёр Сергей Соловьёв. © ТАСС / Михаил Метцель </p>

Режиссёр Сергей Соловьёв. © ТАСС / Михаил Метцель

Режиссёра Сергея Соловьёва похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

"В четверг на Троекуровском кладбище, время — позже", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Собянин назвал Соловьёва выдающимся человеком отечественного искусства

Собянин назвал Соловьёва выдающимся человеком отечественного искусства

Напомним, о смерти создателя таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", стало известно накануне. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Как сообщал Лайф, год назад на фоне смерти 43-летнего сына у Соловьёва случился ишемический инсульт.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1