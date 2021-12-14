Режиссёра Сергея Соловьёва похоронят на Троекуровском кладбище

Режиссёра Сергея Соловьёва похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

"В четверг на Троекуровском кладбище, время — позже", — сказал он в беседе с РИА "Новости".