Режиссёра Сергея Соловьёва похоронят на Троекуровском кладбище
О смерти мастера отечественного кинематографа стало известно накануне.
Режиссёр Сергей Соловьёв. © ТАСС / Михаил Метцель
Режиссёра Сергея Соловьёва похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
"В четверг на Троекуровском кладбище, время — позже", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, о смерти создателя таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", стало известно накануне. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Как сообщал Лайф, год назад на фоне смерти 43-летнего сына у Соловьёва случился ишемический инсульт.
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