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Спортивный директор "Динамо" Бувач продлил контракт с клубом

В бело-голубых он работает с 2020 года, а до этого он трудился в "Ливерпуле" вместе с Юргеном Клоппом.

14 декабря, 09:18

© ФК "Динамо" Москва

Футбольный клуб "Динамо" официально объявил о продлении контракта с Желько Бувачем, который занимает пост спортивного директора клуба. Сообщение появилось на сайте бело-голубых.

"На мой взгляд, мы создали хорошую основу для дальнейшего развития команды и академии. В клубе очень здорово выстроены все процессы, так что можно реализовывать наши планы и проекты, чтобы порадовать наших болельщиков", — заметил Бувач.

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Добавим, что прошлый контракт Бувача заканчивался летом 2022 года. Теперь он продолжит работу в клубе до окончания сезона 2023/24. Отметим, что в "Динамо" Бувач пришёл в 2020 году, а до этого он работал вместе с Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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