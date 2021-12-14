Спортивный директор "Динамо" Бувач продлил контракт с клубом

Футбольный клуб "Динамо" официально объявил о продлении контракта с Желько Бувачем, который занимает пост спортивного директора клуба. Сообщение появилось на сайте бело-голубых.

"На мой взгляд, мы создали хорошую основу для дальнейшего развития команды и академии. В клубе очень здорово выстроены все процессы, так что можно реализовывать наши планы и проекты, чтобы порадовать наших болельщиков", — заметил Бувач.