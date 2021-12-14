Спортивный директор "Динамо" Бувач продлил контракт с клубом
В бело-голубых он работает с 2020 года, а до этого он трудился в "Ливерпуле" вместе с Юргеном Клоппом.
© ФК "Динамо" Москва
Футбольный клуб "Динамо" официально объявил о продлении контракта с Желько Бувачем, который занимает пост спортивного директора клуба. Сообщение появилось на сайте бело-голубых.
"На мой взгляд, мы создали хорошую основу для дальнейшего развития команды и академии. В клубе очень здорово выстроены все процессы, так что можно реализовывать наши планы и проекты, чтобы порадовать наших болельщиков", — заметил Бувач.
Добавим, что прошлый контракт Бувача заканчивался летом 2022 года. Теперь он продолжит работу в клубе до окончания сезона 2023/24. Отметим, что в "Динамо" Бувач пришёл в 2020 году, а до этого он работал вместе с Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".
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