"Ничто не вечно под луной": Губерниев выразил надежду, что из футболиста Жиркова получится классный тренер
Ранее стало известно, что спортсмен близок к завершению своей карьеры и готов это сделать уже зимой.
Фото © ТАСС / Виноградов Сергей, Станислав Красильников
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Лайфом выразил мнение, что футболист Юрий Жирков в ближайшее время всё-таки завершит свою спортивную карьеру и сможет стать классным тренером.
"Ничто не вечно под луной: спортсмены заканчивают спортивную карьеру. Юра давно выступает на прекрасном уровне долгие годы, огромное ему спасибо. Очень надеюсь, что хороший и умный футболист Жирков будет классным тренером. Судя по тому, как он играл в футбол, из него получился бы неплохой тренер", — отметил Губерниев.
По мнению "голоса российского биатлона", Жирков вряд ли сможет в ближайшее время найти себе новую команду, где попробует реабилитировать карьеру. Главным фактором в этом вопросе может стать солидный, по футбольным меркам, возраст.
Ранее Лайф сообщал, что Юрий Жирков может закончить профессиональную карьеру уже ближайшей зимой, если не получит предложение от какого-либо клуба.
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