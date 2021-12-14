Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Лайфом выразил мнение, что футболист Юрий Жирков в ближайшее время всё-таки завершит свою спортивную карьеру и сможет стать классным тренером.

"Ничто не вечно под луной: спортсмены заканчивают спортивную карьеру. Юра давно выступает на прекрасном уровне долгие годы, огромное ему спасибо. Очень надеюсь, что хороший и умный футболист Жирков будет классным тренером. Судя по тому, как он играл в футбол, из него получился бы неплохой тренер", — отметил Губерниев.

По мнению "голоса российского биатлона", Жирков вряд ли сможет в ближайшее время найти себе новую команду, где попробует реабилитировать карьеру. Главным фактором в этом вопросе может стать солидный, по футбольным меркам, возраст.