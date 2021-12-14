Названы окончательные составы команд на Матч звёзд КХЛ
Звёздный уик-энд пройдёт в Челябинске 15–16 января 2022 года.
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КХЛ на своём сайте объявила окончательные составы команд на Матч звёзд лиги. Сформированы четыре сборные — Россия, Евразия, Северная Америка и Скандинавия.
Звёздный уик-энд пройдёт в Челябинске 15–16 января 2022 года.
Команда Евразии
- Вратари: Алексей Колосов ("Динамо", Минск), Шимон Грубец ("Авангард").
- Защитники: Янис Якс ("Сочи"), Даррен Диц ("Барыс"), Ник Бэйлен ("Трактор"), Лукаш Клок ("Нефтехимик").
- Нападающие: Илья Усов ("Динамо", Минск), Никита Михайлис ("Барыс"), Лукаш Седлак ("Трактор"), Владислав Кодола ("Северсталь"), Лукаш Радил ("Динамо", Рига).
Команда России
- Вратари: Дмитрий Шикин ("Автомобилист"), Иван Федотов (ЦСКА).
- Защитники: Григорий Панин ("Салават Юлаев"), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин ("Спартак").
- Нападающие: Вадим Шипачёв, Дмитрий Рашевский (оба — "Динамо", Москва), Иван Николишин ("Амур"), Никита Тертышный ("Трактор"), Андрей Кузьменко (СКА).
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Команда Северной Америки
- Вратари: Эдвард Паскуале ("Локомотив"), Джереми Смит ("Куньлунь Ред Стар").
- Защитники: Мэт Робинсон (СКА), Стивен Кэмпфер ("Ак Барс"), Тревор Мерфи ("Сибирь").
- Нападающие: Корбэн Найт ("Авангард"), Филипп Майе, Брендэн Лайпсик (оба — "Металлург"), Кенни Агостино ("Торпедо"), Даниэль Одетт ("Витязь"), Рид Буше ("Локомотив").
Команда Скандинавии
- Вратари: Юха Метсола ("Салават Юлаев"), Ларс Юханссон (СКА).
- Защитники: Оливер Каски ("Авангард"), Робин Пресс ("Северсталь"), Теодор Леннстрём ("Торпедо").
- Нападающие: Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), Нико Оямяки ("Витязь"), Тему Пулккинен ("Трактор"), Йори Лехтеря ("Спартак"), Марко Анттила, Никлас Енсен (оба — "Йокерит").
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