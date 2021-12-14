СМИ: "Спартак" завтра объявит об увольнении Руя Витории
По некоторым данным, новым наставником красно-белых станет итальянец Паоло Ваноли.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" принял окончательное решение об увольнении главного тренера команды Руя Витории, пишет "Спорт-Экспресс".
По данным издания, официально об этом будет объявлено в среду, 15 декабря. Сейчас представители "Спартака" ведут переговоры с юристами и представителями португальского наставника.
Отметим, что Руй Витория возглавил "Спартак" летом 2021 года. При нём команда завершила зимнюю часть сезона в РПЛ на девятом месте, но при этом сумела пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.
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