СМИ: "Спартак" завтра объявит об увольнении Руя Витории

По данным издания, официально об этом будет объявлено в среду, 15 декабря. Сейчас представители "Спартака" ведут переговоры с юристами и представителями португальского наставника.

Отметим, что Руй Витория возглавил "Спартак" летом 2021 года. При нём команда завершила зимнюю часть сезона в РПЛ на девятом месте, но при этом сумела пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.