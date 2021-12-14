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СМИ: "Спартак" завтра объявит об увольнении Руя Витории

По некоторым данным, новым наставником красно-белых станет итальянец Паоло Ваноли.

14 декабря, 10:32

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" принял окончательное решение об увольнении главного тренера команды Руя Витории, пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, официально об этом будет объявлено в среду, 15 декабря. Сейчас представители "Спартака" ведут переговоры с юристами и представителями португальского наставника.

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Отметим, что Руй Витория возглавил "Спартак" летом 2021 года. При нём команда завершила зимнюю часть сезона в РПЛ на девятом месте, но при этом сумела пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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